В посольстве ответили на вопрос о пострадавших россиянах при землетрясении в Бангладеш

В результате землетрясения в столице Бангладеш Дакке информации о пострадавших российских гражданах не поступало. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в республике.

«Информации о пострадавших россиянах в результате землетрясения в Дакке не поступало», - сказали в дипмиссии.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Бангладеш утром, 21 ноября. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился на расстоянии 23 км к востоку от города Тонги, где живет около 337 тыс. человек. Там уточнили, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. В результате произошло обрушение ограждения с крыши семиэтажного здания в Дакке, не выжили по меньшей мере шесть человек.

Подземные толчки ощутили также Изначально сообщалось, что в результате землетрясения в Дакке не удалось спасти трех человек. При этом информации о пострадавших и разрушениях в Индии не поступало.

