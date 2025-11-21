На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Бангладеш произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Бангладеш
close
Depositphotos

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Бангладеш. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, эпицентр находился на расстоянии 23 км к востоку от города Тонги, где живет около 337 тыс. человек. Очаг сейсмического явления залегал на глубине 10 км.

Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

20 ноября землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировали в индонезийском регионе Серам. Данные о пострадавших или ущербе в результате землетрясения не приводились.

До этого в индонезийской провинции Восточная Ява произошло извержение вулкана Семеру на высоте 5676 метров над уровнем моря. В Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии заявили, что в высоту пепел поднялся на 2 тысячи метров над кратером вулкана. В связи с чем уровень активности вулкана Семеру был повышен с третьего до четвертого уровня.

Ранее на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами