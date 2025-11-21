В Бангладеш произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Бангладеш. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, эпицентр находился на расстоянии 23 км к востоку от города Тонги, где живет около 337 тыс. человек. Очаг сейсмического явления залегал на глубине 10 км.

Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

20 ноября землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировали в индонезийском регионе Серам. Данные о пострадавших или ущербе в результате землетрясения не приводились.

До этого в индонезийской провинции Восточная Ява произошло извержение вулкана Семеру на высоте 5676 метров над уровнем моря. В Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии заявили, что в высоту пепел поднялся на 2 тысячи метров над кратером вулкана. В связи с чем уровень активности вулкана Семеру был повышен с третьего до четвертого уровня.

Ранее на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5.