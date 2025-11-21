Число жертв землетрясения в Бангладеш возросло до шести

Количество летальных исходов в результате землетрясения магнитудой 5,7 в столице Бангладеш Дакке составляет не менее шести человек. Об этом сообщил телеканал DBC.

Отмечается, что подземные толчки ощутили также жители индийского города Калькутта. При этом, как отмечает издание, информации о пострадавших и разрушениях в Индии не поступало.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Бангладеш утром, 21 ноября. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился на расстоянии 23 км к востоку от города Тонги, где живет около 337 тыс. человек. Там уточнили, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Изначально сообщалось, что в результате землетрясения в Дакке не удалось спасти трех человек, однако число жертв сейсмологического явления продолжает расти.

Ранее на Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6.