В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру

В Индонезии вулкан Семеру выбросил пепел на высоту 5,7 км
David Hosana/Shutterstock/FOTODOM

Извержение вулкана Семеру произошло в индонезийской провинции Восточная Ява на высоте 5676 метров над уровнем моря. Об этом говорится в заявлении Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии.

По его данным, в высоту пепел поднялся на 2 тысячи метров над кратером вулкана. В связи с чем уровень активности вулкана Семеру был повышен с третьего до четвертого уровня, который характеризуется как «Осторожно».

В центре отметили, что пепел продолжает распространяться в северном и северо-западном направлениях. Также в ведомстве попросили жителей близлежащих районов соблюдать осторожность и не приближаться к вулкану на расстояние ближе, чем 2,5 км по причине риска выброса вулканом раскаленных камней.

16 ноября в японской префектуре Кагосима на острове Кюсю произошло извержение вулкана Сакурадзима. Вулкан выбросил пепел на высоту 4,4 километра. При этом сход пирокластических потоков не зафиксировали. В районе вулкана сохраняется третий уровень опасности, запрещающий восхождение.

Ранее на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5.

