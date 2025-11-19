Глава Минобороны поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки военных

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по количеству и внедрению мер поддержки участников военной операции на Украине. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«Я даю поручение разработать рейтинг регионов по количеству мер поддержки, а также участию администрации субъектов в обеспечении доведения этих мер до получателей через цифровые сервисы и МФЦ», – сказал Белоусов по итогам совещания.

Он отметил, что количество мер поддержки может указать на то, «насколько реально регион заботится о своих ветеранах».

Есть такие регионы страны, в которых существуют наиболее высокие риски реализации этой задачи, подчеркнул министр.

В октябре Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий добровольцам, которые заключили контракт с Минобороны с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года.

Ранее депутаты предложили ввести уголовную ответственность для «черных вдов» военных.