Глава Минобороны поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки военных

Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО
true
true
true

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по количеству и внедрению мер поддержки участников военной операции на Украине. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«Я даю поручение разработать рейтинг регионов по количеству мер поддержки, а также участию администрации субъектов в обеспечении доведения этих мер до получателей через цифровые сервисы и МФЦ», – сказал Белоусов по итогам совещания.

Он отметил, что количество мер поддержки может указать на то, «насколько реально регион заботится о своих ветеранах».

Есть такие регионы страны, в которых существуют наиболее высокие риски реализации этой задачи, подчеркнул министр.

В октябре Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий добровольцам, которые заключили контракт с Минобороны с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года.

Ранее депутаты предложили ввести уголовную ответственность для «черных вдов» военных.

