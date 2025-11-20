Москвичам спрогнозировали ледяной дождь

В понедельник, 24 ноября, в Москве ожидается смена видов осадков в течение дня, в этот день возможны как снег, так и ледяной дождь. Об этом RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик уточнил, что в прогнозах на начало следующей недели пока есть разночтения.

«Там может получиться ситуация, когда все начнется со снега, потом часа за два будет ледяной дождь. И вторая половина дня — дождь и температура уже положительная. Осадки будут. Сильного ветра не будет», — сказал Шувалов.

По его словам, выходные, 22 и 23 ноября, в столице прогнозируется маловыразительная погода с небольшими осадками. Температура воздуха в эти дни будет составлять около 0°С, без скачков.

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков до этого говорил, что предстоящая зима в России будет холоднее, чем в прошлом году. Однако это не означает, что грядущая зима будет аномальной, уточнил он.

По оценке Цыганкова, в большей части регионов ожидается температура выше климатической нормы примерно на полградуса-градус, в некоторых регионах возможен показатель и ниже нормы.

Ранее синоптик рассказал, как долго в России не будет зимы.