Ограничения в аэропорту Волгограда введены второй раз за сутки

В аэропорту Волгограда снова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов второй раз за сутки. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, соответствующая мера была необходима для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Утром 21 ноября волгоградский аэропорт уже вводил ограничения на прием и выпуск самолетов.

Тем временем аэропорт Краснодара (Пашковский) возобновил работу.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых за ночь беспилотников над Россией.