Аэропорт Волгограда приостановил работу

В аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Кореняко отметил, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

Тем временем в аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли.

18 ноября глава Минтранса России Андрей Никитин заявил, что ведомство готовится к открытию аэропортов, которые закрыты с февраля 2022 года с целью обеспечения безопасности. Отмечалось, что в настоящее время временно ограничена деятельность нескольких аэропортов на юге и в центре РФ, включая Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь. После введения ограничений рейсы были возобновлены в аэропорты Элисты, Геленджика и Краснодара.

