На Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6

Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано в индонезийском регионе Серам. Об этом сообщили Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

«Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Сераме, Индонезия, в 14.59 (9.59 мск. — «Газета.Ru») 20 ноября 2025 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты зафиксировали сейсмологическое явление на глубине 119 километров. Данные о пострадавших или ущербе в результате землетрясения в публикации не приводятся. По данным сейсмологов, угроза цунами отсутствует.

Накануне в индонезийской провинции Восточная Ява произошло извержение вулкана Семеру на высоте 5676 метров над уровнем моря. В Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии заявили, что в высоту пепел поднялся на 2 тысячи метров над кратером вулкана. В связи с чем уровень активности вулкана Семеру был повышен с третьего до четвертого уровня.

Там отметили, что пепел продолжает распространяться в северном и северо-западном направлениях. Также в ведомстве попросили жителей близлежащих районов соблюдать осторожность и не приближаться к вулкану на расстояние ближе, чем 2,5 км по причине риска выброса вулканом раскаленных камней.

Ранее на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5.