Стали известны последствия землетрясения в столице Бангладеш

В столице Бангладеш Дакке не выжили три человека в результате землетрясения
Uwe Anspach/Global Look Press

Трех человек не удалось спасти в результате землетрясения магнитудой 5,7, которое произошло в столице Бангладеш Дакке. Об этом пишет газета Daily Star.

Младший инспектор Ашиш Кумар из полицейского участка Бангшал, что трех жителей не удалось реанимировать после того, как во время землетрясения на них обрушились перила крыши семиэтажного здания в Косаитулли (Старая Дакка — прим. ред.).

По данным издания, десять человек получили ранения из-за обрушения кирпичного ограждения с крыши восьмиэтажного здания в районе Кошайтули города Арманитола в Дакке. Кирпичи рухнули на мясной магазин, расположенный под зданием, в результате чего пострадали покупатели и пешеходы, находившиеся рядом.

Помимо этого, в жилом доме в квартале F города Баридхара вспыхнул пожар. На ликвидацию последствий инцидента отправили два подразделения пожарной части Баридхары. На данный момент связь пожара с землетрясением не установлена.

До этого сообщалось, что эпицентр землетрясения находился на расстоянии 23 км к востоку от города Тонги, где живет около 337 тыс. человек. Очаг сейсмического явления залегал на глубине 10 км.

Ранее на Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6

