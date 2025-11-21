Россияне назвали продвижение армии РФ важным событием недели

Успешные наступательные действия на различных направлениях спецоперации на Украине, в том числе окружение крупных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, оценивают как наиболее важные и значимые из всех событий последней недели 22% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Опрос проводился среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ, в 51 регионе страны в период с 14 по 16 ноября.

В аналитике сказано, что в ходе исследования гражданам задавали открытый вопрос, который не предполагает вариантов ответа.

По данным социологов, наибольшее внимание россиян привлек теракт в Красногорске, испытания российского новейшего оружия, отношения России и США, а также вопросы повышения налогов и НДС.

Помимо этого, наблюдается интерес опрошенных к перебоям в работе интернета и угрозе ядерной войны.

До этого сообщалось, что уровень доверия жителей России президенту Владимиру Путину составляет 75%, а 76% опрошенных граждан оценили его работу на посту главы государства положительно. При этом работу правительства положительно оценили 46% участников опроса, работу премьер-министра РФ Михаила Мишустина — 53% респондентов.

