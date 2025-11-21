Больше половины россиян хотят, чтобы экзамен на водительские права принимал ИИ

Больше половины опрошенных граждан России хотят, чтобы экзамен на водительские права принимал искусственный интеллект (ИИ), а не сотрудник ГАИ. Респонденты придерживаются мнения, что такая оценка навыков вождения будет непредвзята. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно данным исследования, 56% респондентов считают, что сейчас на экзаменах в ГАИ играет роль человеческий фактор, поэтому результат может быть не абсолютно честным. По мнению опрошенных, если вождение будет принимать ИИ, то пойти на обман или подкуп не получится, а результаты будут справедливыми.

Другие 46% россиян заявили, что категорически против внедрения искусственного интеллекта в экзаменационную систему. Они уверены, что робот может ошибаться, поэтому получить зачет будет либо невозможно, либо слишком просто, и сдать удастся даже тем, кто не умеет водить.

Оставшиеся 4% респондентов проголосовали за вариант «другое». Они объяснили, что затрудняются дать однозначный ответ. Участники опроса отметили, что сначала необходимо посмотреть, как именно будет работать система, и протестировать ее.

Накануне из новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения в России стало известно, что российские власти планируют рассмотреть вопрос о внедрении автоматизированного приема экзаменов на водительские права. Согласно документу, повышение безопасности участников дорожного движения предусматривает совершенствование системы экзаменов на получение водительских прав, в том числе рассмотрение вопроса о внедрении автоматизированного формата их проведения.

Ранее в России оценили идею обязать водителей сдавать тест на наркотики при получении прав.