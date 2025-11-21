На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Богородский маньяк называл себя великим и верил в нумерологию

Житель Богородского округа, подозреваемый в расправе над нянями, верил в нумерологию. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как сообщает Telegram-канал, 46-летний мужчина считал особенным число 27 – день, в который он родился. Он полагал, что именно эта дата была числом «завершения» и «конца всех начал». Нянь, которые пропали после общения с мужчиной, он якобы также похитил 27 июля и 27 октября. Москвич также называл себя «великим».

Помимо женщин, подозреваемый издевался над своим ребенком.

«Сейчас проверяется информация, как именно школьник этой весной сломал руку и не причастен ли к этому отец», – сообщается в публикации.

Информацию о моральном давлении на мальчика также публиковали в Telegram-канале Baza. По их данным, отец заставлял несовершеннолетнего смотреть на изнасилования. Если школьник сопротивлялся, родитель избивал его.

Известно, что сейчас с мальчиком работают психологи. У него заметили признаки ПТСР. Также медики обратили внимание на шрамы.

Мужчину подозревают в похищении трех женщин. По версии следствия, подозреваемый искал девушек на сайтах бесплатных объявлений, утверждая, что его сыну нужна няня. Далее он насиловал их и расправлялся.

Одной из пострадавших удалось сбежать, она дала показания.

Ранее россияне рассказали, кому больше доверяют — астрологам или нейросетям.

