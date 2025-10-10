Россияне рассказали, кому больше доверяют — астрологам или нейросетям

Почти каждый пятый (18,2%) россиянин признался, что при принятии важных жизненных решений может обратиться за «консультацией» к астрологам, тарологам, нумерологам и гороскопам. К помощи ИИ и нейросетей в аналогичных ситуациях прибегают только 12,4%. Но и категоричных скептиков у эзотерических практик больше — 62% против 49% соответственно.

Это показало исследование Pro-Vision Communications, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Как показали результаты опроса, восприятие ИИ в целом более рациональное и взвешенное, чем отношение к эзотерикам. Если астрологи и гороскопы чаще провоцируют у россиян полярные реакции — от полного доверия до жесткого скепсиса, — то к нейросетям респонденты относятся осторожнее, но с большим интересом: 38,3% выбрали вариант «доверяю частично».

Впрочем, советы астрологов и тарологов, как и генерации нейросетей, в большинстве случаев носят консультативный характер, а не воспринимаются как прямое руководство к действию. 68,3% россиян признались, что никогда не принимали важных решений исключительно под влиянием ИИ или эзотерики. При этом 5,9% сообщили, что в их жизни были случаи, когда звезды и нейросети работали «в паре».

Уровень доверия к астрологии и искусственному интеллекту зависит от сферы жизни. Когда речь идет о чувствах, большинство россиян остается верными звездам: 77,1% респондентов признались, что ищут советы о любви и отношениях в гороскопах, у астрологов и тарологов. Однако в вопросах, требующих рациональности, россияне чаще полагаются на технологии: 82,4% обращаются к нейросетям за подсказками в области финансов, а 74,1% – по темам карьеры и бизнеса.

ИИ становится также основным помощником в учебе и саморазвитии (68,8%) и в решении бытовых вопросов (59,3%), где пользователи чаще ищут конкретные рекомендации и готовые решения. Астрология, напротив, сохраняет преимущество в эмоционально окрашенных сферах, где поддержка и чувство сопричастности важнее, чем факты и логика. При этом в вопросах внешности и путешествий оба «советчика» остаются на периферии интереса.

Отвечая на вопрос, сможет ли ИИ в будущем заменить астрологию и другие эзотерические практики, 22,1% ответили утвердительно. 27,2% уверены, что по мере развития технологий потребность в специалистах по звездам и картам будет снижаться, и вероятна частичная замена. При этом 8,4% убеждены, что нейросети никогда не заменят астрологов, тарологов и нумерологов — но большинство, 42,3%, затруднились с ответом.

