На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подозреваемый в расправе над нянями мог заставлять сына смотреть на изнасилования

Baza: подозреваемый в расправе над нянями заставлял сына смотреть на истязания
true
true
true
close
СК Подмосковья

Медики обнаружили травмы у сына жителя Подмосковья, которого задержали за расправы над нянями. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, в беседе с девятилетним мальчиком психологи выяснили, что он становился свидетелем изнасилований. При этом несовершеннолетний не становился случайным свидетелем – отец якобы намеренно заставлял его смотреть на процесс. В случае, если ребенок не слушался, отец применял силу.

«У ребенка выражены признаки ПТСР, он запуган, медики диагностировали у него шрамы и травмы», – сообщается в публикации.

Отмечается, что ребенок по требованию отца употреблял напиток, после которого засыпал на несколько часов. Сейчас школьнику оказывают помощь специалисты.

Отца ребенка задержали накануне. Предположительно, он находил в интернете нянь для сына, таким образом пострадали три девушки, двух из которых ищут. Мужчину уже заключили под стражу.

Ранее мужчину отправили в заключение на 178 лет за изнасилование 11-летней дочери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами