Подозреваемый в расправе над нянями мог заставлять сына смотреть на изнасилования

Baza: подозреваемый в расправе над нянями заставлял сына смотреть на истязания

Медики обнаружили травмы у сына жителя Подмосковья, которого задержали за расправы над нянями. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, в беседе с девятилетним мальчиком психологи выяснили, что он становился свидетелем изнасилований. При этом несовершеннолетний не становился случайным свидетелем – отец якобы намеренно заставлял его смотреть на процесс. В случае, если ребенок не слушался, отец применял силу.

«У ребенка выражены признаки ПТСР, он запуган, медики диагностировали у него шрамы и травмы», – сообщается в публикации.

Отмечается, что ребенок по требованию отца употреблял напиток, после которого засыпал на несколько часов. Сейчас школьнику оказывают помощь специалисты.

Отца ребенка задержали накануне. Предположительно, он находил в интернете нянь для сына, таким образом пострадали три девушки, двух из которых ищут. Мужчину уже заключили под стражу.

Ранее мужчину отправили в заключение на 178 лет за изнасилование 11-летней дочери.