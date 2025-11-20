«Тела девушек не нашли»: жителя Подмосковья обвинили в серийных убийствах и изнасилованиях

Житель Подмосковья подозревается в серии тяжких преступлений, включая убийства, изнасилования и склонение к употреблению наркотических средств. Мужчина задержан. Предполагается, что он находил своих жертв через интернет, говоря, что подбирает няню для ребенка. Двух пропавших девушек все еще ищут, третью нашли в больнице, она дала показания.

В Подмосковье житель Богородского городского округа обвиняется в убийстве двух девушек, а также совершении других тяжких преступлений, сообщает региональное управление Следственного комитета России. Подозреваемый 46-летний мужчина задержан, суд заключил его под стражу.

Обвинение предъявлено по целому «букету» статей Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 105 («Убийство»), ч. 2 п. «б» ст. 131 («Изнасилование под угрозой убийства»), ч. 2 п. «б» ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера под угрозой убийства») и ч. 2 пп. «в, г» ст. 230 («Склонение к потреблению наркотических средств»).

По данным следствия, в ноябре 2025 года в правоохранительные органы обратилась мать 19-летней жительницы подмосковного города Королева, а также сестра 25-летней москвички с заявлением о безвестном исчезновении девушек.

«Последним местом жительства обеих девушек был дом обвиняемого, расположенный в Подмосковье, при этом одна девушка пропала 27 июля, вторая – 27 октября текущего года», — сообщили в СК РФ.

Третьей потерпевшей, к счастью, удалось сбежать, полиция нашла ее в больнице в Волгоградской области. На допросе девушка сообщила, что мужчина, применяя насилие, склонял ее к употреблению наркотиков.

«Установлено, что жертв обвиняемый искал на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка. Девушки приезжали к нему в дом, проживали там, а потом бесследно исчезали» , — заявили в следственных органах.

Отмечается, что «тела девушек пока не нашли».

Помимо этого СК уточняет, что обвиняемый избивал и подвергал сексуальному насилию свою супругу.

Что известно об обвиняемом

Обвиняемый — мужчина 46 лет. У него есть жена и девятилетний сын. В Telegram-канале СУ СК Подмосковья размещено видео, где с ним проводятся следственные действия где-то за городом.

Мужчина жил в частном доме и работал перекупщиком подержанных автомобилей. Портал MSK1.RU со ссылкой на слова местной жительницы уточняет, что речь идет об СНТ, в конце октября следователи приезжали туда для сбора показаний.

«Как я понимаю, девушки оказывали ему какие-то услуги. О том, удерживал он их или нет, я не в курсе. Его участок находится далеко от управления СНТ, поэтому мы даже не были в курсе. Казалось, обычный садовод, ребенок-школьник у него есть», — рассказала MSK1.RU Динара.

По информации SHOT, ранее (в 2004 и 2010 годах) мужчина был судим за угон автомобиля и воровство техники. Для кражи он вместе с подельниками подсыпал охранникам магазина оргтехники клофелин.

«Нянь, которых психопат искал по объявлениям, он также опаивал», — пишет SHOT.

Baza рассказывает, что в марте этого года предполагаемый маньяк объявил в соцсетях о пропаже своей супруги Полины, которая якобы внезапно уехала в Курортный район Петербурга, отключила телефон и исчезла. Сам он отмечал, что пропала она «по его тупости» и предлагал награду в 100 тыс. рублей за информацию о ее местонахождении . Журналистам удалось связаться с родственниками Полины, которые сообщили, что женщина жива, но с весны вынуждена регулярно менять места жительства и работы из опасений за свою жизнь.

Она убеждена, что у супруга проблемы с психикой и он «искал ее, чтобы навредить». Как в таком случае мать оставила с ним ребенка, неясно. В соцсетях обвиняемого есть видео, где он вместе с девятилетним сыном едет в машине за пивом (сын за рулем) и сообщает, что «мать у нас отобрали, ничего, вернем».

По информации Mash, задержанный мужчина не признается в убийствах и говорит, что одна из пропавших девушек после ссоры ушла из дома и он ее больше не видел. Родственники девушки подтвердили, что она, действительно, вначале устроилась к нему на работу няней, но вскоре начала с ним встречаться, жить вместе и перестала отвечать на звонки. Они испугались и начали искать ее. В версию обвиняемого они не верят.