Суд оставил редактора Ura.ru под арестом до апреля

Свердловский областной суд оставил в силе арест до апреля редактора Ura.ru Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки своему дяде, который работает в полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Аллаяров — без изменения», – сказали агентству в суде.

23 октября Верх-Исетский суд Екатеринбурга продлил арест Аллаярову на полгода. Аллаяров и его адвокаты просили отпустить журналиста под домашний арест. Он заявил, что не пытался скрыться и имеет хроническое заболевание пиелонефрит, а также нуждается в постоянном приеме лекарств.

Аллаярову продлили меру пресечения по делу о передаче взятки родному дяде, бывшему начальнику отдела угрозыска Андрею Карпову. Следствие считает, что Аллаяров мог покупать оперативные сводки у родственника. Обвинение, как сообщалось, основывалось на словах дяди, который сам проходит обвиняемым по трем статьям УК.

До этого бывший полицейский Андрей Карпов, обвиняемый в превышении полномочий и получении взятки от Аллаярова, заключил досудебное соглашение.

Ранее в Красноярске экс-полицейский получил тюремный срок за продажу служебных данных.