На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5, никто не пострадал
Александр Кряжев/РИА Новости

Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано на Камчатке. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 113 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине 20 км.

Информации о пострадавших или разрушениях в результате землетрясения не поступало.

14 ноября у берегов Камчатки зафиксировали еще одно землетрясение, его магнитуда составила 6,1. Эпицентр находился в 318 километрах от города Петропавловска-Камчатского.

В августе сообщалось, что Камчатка в результате сильнейшего за последние 73 года землетрясения сдвинулась на два метра на юго-восток. Это смещение сопоставимо с тем, которое наблюдалось в японском регионе Тохоку после толчков в 2011 году. При этом Петропавловский куст станций и сам Петропавловск-Камчатский сдвинулись не так сильно. В Госдуме «Газете.Ru» заявили, что эти смещения все еще ничтожны и их невозможно отобразить на картах.

Ранее на Сахалине местные жители ощутили землетрясение.

