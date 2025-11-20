На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, за что был судим обвиняемый в убийствах девушек в Подмосковье

ТАСС: обвиняемый в убийствах девушек в Ногинске был судим за кражу и разбой
true
true
true
close
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина из Ногинска, обвиняемый в изнасиловании и убийстве двух девушек, был ранее судим за кражу и разбой. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Обвиняемый был ранее судим по ст. 158 («Кража») и 162 («Разбой») УК РФ», — сказал собеседник агентства.

По данным Telegram-канала «МК. Срочные Новости», мужчина работал автослесарем и перекупщиком автомобилей, а в прошлом привлекался к уголовной ответственности за разбой с применением клофелина.

20 ноября в Московской области задержали предполагаемого серийного насильника и убийцу из Ногинска. 46-летний мужчина обвиняется в убийстве двух девушек, а также в совершении насильственных действий сексуального характера и других преступлениях.

Установлено, что он находил жертв через интернет-сервисы, размещая объявления о поиске нянь для детей. Девушки приезжали к нему в дом, там жили, а затем бесследно исчезали. Одна пропала 27 июля, другая — 27 октября. Третьей потерпевшей удалось сбежать из дома фигуранта. Она рассказала, что мужчина, применяя насилие, вынуждал ее употреблять наркотики.

Ранее в Госдуме назвали виновных в расправе матери над 6-летним сыном в Балашихе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами