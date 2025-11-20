Стало известно, за что был судим обвиняемый в убийствах девушек в Подмосковье

ТАСС: обвиняемый в убийствах девушек в Ногинске был судим за кражу и разбой

Мужчина из Ногинска, обвиняемый в изнасиловании и убийстве двух девушек, был ранее судим за кражу и разбой. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Обвиняемый был ранее судим по ст. 158 («Кража») и 162 («Разбой») УК РФ», — сказал собеседник агентства.

По данным Telegram-канала «МК. Срочные Новости», мужчина работал автослесарем и перекупщиком автомобилей, а в прошлом привлекался к уголовной ответственности за разбой с применением клофелина.

20 ноября в Московской области задержали предполагаемого серийного насильника и убийцу из Ногинска. 46-летний мужчина обвиняется в убийстве двух девушек, а также в совершении насильственных действий сексуального характера и других преступлениях.

Установлено, что он находил жертв через интернет-сервисы, размещая объявления о поиске нянь для детей. Девушки приезжали к нему в дом, там жили, а затем бесследно исчезали. Одна пропала 27 июля, другая — 27 октября. Третьей потерпевшей удалось сбежать из дома фигуранта. Она рассказала, что мужчина, применяя насилие, вынуждал ее употреблять наркотики.

