В Госдуме назвали виновных в расправе матери над 6-летним сыном в Балашихе

Депутат Останина: в расправе над мальчиком в Балашихе виноваты органы опеки

Виновными в расправе матери над 6-летним сыном в Балашихе являются органы опеки, врачи-психиатры и родственники ребенка. Об этом Telegram-каналу SHOT заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Первые, кто должен был отреагировать, — органы опеки. Но не увидеть неблагополучие — это сознательно надеть розовые очки, чтобы лишний раз не заморачиваться», — сказала депутат.

Останина добавила, что действия органов опеки и врачей можно рассматривать как полный непрофессионализм.

16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружили рюкзак с головой ребенка. На шее мальчика были следы удушения. Вскоре в сумке на балконе квартиры в Балашихе нашли тело без отпиленной лобзиком головы.

Позднее 31-летняя мать ребенка Елена Цуканова написала явку с повинной, однако не смогла объяснить мотивы убийства. Родственники изначально заявили правоохранительным органам, что ребенка перед смертью увел отчим, но мать Цукановой позже сказала, что «никакого сожителя нет» — якобы ребенка убила некая Юлия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жительницу Балашихи, обезглавившую сына, отправили под арест на два месяца.