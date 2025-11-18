На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали виновных в расправе матери над 6-летним сыном в Балашихе

Депутат Останина: в расправе над мальчиком в Балашихе виноваты органы опеки
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Виновными в расправе матери над 6-летним сыном в Балашихе являются органы опеки, врачи-психиатры и родственники ребенка. Об этом Telegram-каналу SHOT заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Первые, кто должен был отреагировать, — органы опеки. Но не увидеть неблагополучие — это сознательно надеть розовые очки, чтобы лишний раз не заморачиваться», — сказала депутат.

Останина добавила, что действия органов опеки и врачей можно рассматривать как полный непрофессионализм.

16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружили рюкзак с головой ребенка. На шее мальчика были следы удушения. Вскоре в сумке на балконе квартиры в Балашихе нашли тело без отпиленной лобзиком головы.

Позднее 31-летняя мать ребенка Елена Цуканова написала явку с повинной, однако не смогла объяснить мотивы убийства. Родственники изначально заявили правоохранительным органам, что ребенка перед смертью увел отчим, но мать Цукановой позже сказала, что «никакого сожителя нет» — якобы ребенка убила некая Юлия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жительницу Балашихи, обезглавившую сына, отправили под арест на два месяца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами