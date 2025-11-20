На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье задержали предполагаемого серийного убийцу и насильника

В Ногинске задержали предполагаемого похитителя и насильника нянь
В Московской области задержали предполагаемого серийного насильника и убийцу из Ногинска. Мужчина обвиняется в убийстве двух девушек, а также совершении насильственных действий сексуального характера и других преступлений, сообщает региональный Следственный комитет в Telegram-канале.

46-летнему жителю Богородского округа предъявлено обвинение в убийстве двух девушек, в склонении к употреблению наркотиков двух других девушек, а также в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера... По ходатайству следствия судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отметили в главке.

Установлено, что он находил жертв через интернет-сервисы, размещая объявления о поиске нянь для детей. Девушки приезжали к нему в дом, там жили, а затем бесследно исчезали.

По версии следствия, в ноябре 2025 года в правоохранительные органы обратились мать 19-летней жительницы Королева и сестра 25-летней москвички с заявлением о безвестном исчезновении обеих девушек. Обе они ранее проживали у обвиняемого в его доме в Подмосковье: одна пропала 27 июля, другая — 27 октября.

Третьей потерпевшей удалось сбежать из дома фигуранта. Она рассказала, что мужчина, применяя насилие, вынуждал ее употреблять наркотики. Кроме того, отмечается, что обвиняемый также применял насилие, включая сексуальное, к своей жене, избивая ее и принуждая к употреблению наркотиков.

Ранее мать замученной до смерти девушки рассказала о возвращении убийцы с СВО.

