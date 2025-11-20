Стало известно, кем работал похититель и насильник нянь из Ногинска

Предполагаемый похититель и насильник нянь из Ногинска Дмитрий Артамошин — по профессии автослесарь. Об этом сообщает Telegram-канал «МК. Срочные Новости».

«В «послелихие» нулевые годы он привлекался к ответственности за разбой - внимание! - с применением клофелина. Группа гопников подсыпала яд охранникам склада и украла бытовую технику. Главная страсть Артамошина - машины: он занимался перекупкой автомобилей», — сообщает канал.

О том, что в Московской области задержали предполагаемого серийного насильника и убийцу из Ногинска, стало известно 20 ноября. Мужчина обвиняется в убийстве двух девушек, а также совершении насильственных действий сексуального характера и других преступлений.

Установлено, что он находил жертв через интернет-сервисы, размещая объявления о поиске нянь для детей. Девушки приезжали к нему в дом, там жили, а затем бесследно исчезали. Одна пропала 27 июля, другая — 27 октября.

До этого в Москве арестовали таксиста, который совершал развратные действия в отношении своих пассажирок.

«19 октября 2025 года фигурант, находясь у одного из баров на Большой Переяславской улице, обратил внимание на 21-летнюю девушку, которая вышла из заведения в состоянии алкогольного опьянения, и предложил ее подвезти», — говорится в публикации Следкома.

По дороге девушка заснула, а водитель совершил над ней развратные действия. После этого девушка обратилась в полицию. Мужчину задержали — выяснилось, что он может быть причастен к совершению аналогичных преступлений.

Мужчина завозил пассажирок в укромное место, разрезал на них белье и обнажал гениталии, после чего совершал развратные действия.

Ранее в Москве пьяный водитель оторвал подростку ногу в ДТП.