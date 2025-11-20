На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Колледж в Югре перевели на дистант после отравления студентов

В Югре колледж перешел на дистант после отравления учащихся
true
true
true
close
Shutterstock

Политехнический колледж в Сургуте перевели на дистанционное обучение после массового отравления студентов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на директора департамента образования и науки Югры Алексея Дренина.

«Принято решение о переводе обучающихся на дистанционную форму обучения», — сказал он.

Как уточнил чиновник, всего к врачам обратились 19 обучающихся колледжа, из них 18 госпитализированы в инфекционное отделение в состоянии легкой и средней степени тяжести. Дренин подчеркнул, что угрозы для их жизни и здоровья нет.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что причиной отравления могла стать кишечная или ротавирусная инфекция. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа – Югры организовала проверку по факту инцидента. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Вечером 13 ноября стало известно о массовом отравлении в Махачкале. По данным Минздрава республики, в районную инфекционную больницу с признаками кишечной инфекции поступили 14 человек: шесть детей и восемь взрослых. У всех пациентов наблюдались тошнота, рвота, диарея, повышение температуры тела.

Ранее в Иркутской области произошло массовое отравление роллами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами