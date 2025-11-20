Колледж в Югре перевели на дистант после отравления студентов

В Югре колледж перешел на дистант после отравления учащихся

Политехнический колледж в Сургуте перевели на дистанционное обучение после массового отравления студентов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на директора департамента образования и науки Югры Алексея Дренина.

«Принято решение о переводе обучающихся на дистанционную форму обучения», — сказал он.

Как уточнил чиновник, всего к врачам обратились 19 обучающихся колледжа, из них 18 госпитализированы в инфекционное отделение в состоянии легкой и средней степени тяжести. Дренин подчеркнул, что угрозы для их жизни и здоровья нет.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что причиной отравления могла стать кишечная или ротавирусная инфекция. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа – Югры организовала проверку по факту инцидента. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Вечером 13 ноября стало известно о массовом отравлении в Махачкале. По данным Минздрава республики, в районную инфекционную больницу с признаками кишечной инфекции поступили 14 человек: шесть детей и восемь взрослых. У всех пациентов наблюдались тошнота, рвота, диарея, повышение температуры тела.

Ранее в Иркутской области произошло массовое отравление роллами.