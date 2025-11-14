На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СК завел уголовное дело по факту массового отравления едой в Махачкале

СК: уголовное дело возбуждено после отравления 14 посетителей кафе в Махачкале
РИА Новости

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, по факту массового отравления клиентов кафе в Махачкале. Об этом сообщили в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Дагестану.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей», – говорится в сообщении.

Дело проходит по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ в связи с тем, что среди пострадавших оказались дети до шести лет.

О массовом отравлении жителей Махачкалы стало известно вечером 13 ноября. По данным Минздрава республики, в районную инфекционную больницу с признаками кишечной инфекции поступили 14 человек: шесть детей и восемь взрослых. У всех пациентов наблюдалась тошнота, рвота, диарея, повышение температуры тела.

Результаты эпидемиологического расследования показали, что все пациенты накануне перед госпитализацией употребляли пищу в одном из местных заведений общественного питания. В связи с этим была начата проверка, цель которой заключается в установлении причин и всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Иркутской области произошло массовое отравление роллами.

