На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кассация смягчила приговор хирургу Лонской

Суд смягчил приговор пластическому хирургу Лонской
true
true
true
close
Shutterstock

Кассация заменила колонию-поселение московскому пластическому хирургу Екатерине Лонской на исправительные работы сроком на 1 год и 6 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Смягчить срок основного наказания, назначенный Лонской, заменить колонию-поселение на исправительные работы сроком 1 год 6 месяцев», - сказал судья.

Кроме того, суд снизил Лонской длительность запрета на право заниматься врачебной деятельностью с 2,5 лет до 2 лет.

В конце июня Мировой суд Москвы приговорил Лонскую к 11 месяцам колонии-поселения за неудачную операцию по блефаропластике в клинике «Клазко». В результате вмешательства супруга президента ФЕОР Инна Борода потеряла зрение на оба глаза, однако после лечения в Италии удалось частично восстановить зрение одного глаза.

В январе пострадавшая потребовала с хирурга компенсацию более 27 млн рублей на оплату всех операций и медицинских расходов, при этом основной целью разбирательств остается лишение Лонской права на врачебную деятельность.

Ранее директору московской клиники предъявили обвинение в торговле детьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами