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Суд вынес приговор хирургу, неудачно прооперировавшую в Москве жену раввина

Хирурга осудили на 11 месяцев за операцию, после которой ослепла жена раввина
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flower_quueen1/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Суд в Москве признал пластического хирурга Екатерину Лонскую, которая оперировала жену президента Федерации еврейских общин Инну Бороду, виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

По данным следствия, в октябре 2023 года Лонская проводила эстетическую операцию в частной клинике, допустив серьезные ошибки в диагностике и лечении. Как установила экспертиза, неправильные действия врача привели к тяжелым осложнениям у пациентки — она потеряла зрение и утратила трудоспособность.

Суд приговорил Лонскую к 11 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также ей запрещено заниматься пластической хирургией в течение двух с половиной лет.

В январе Инна Борода, потерявшая зрение после блефаропластики, потребовала более 27 млн рублей с хирурга. Как рассказал адвокат пострадавшей Александр Добровинский, такая сумма ушла на все операции и расходы по восстановлению зрения пострадавшей. Однако главная цель судебных разбирательств — не допустить Лонскую к врачебной деятельности.

Ранее хирург случайно порезал пациентку во время операции на дому.

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