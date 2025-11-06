На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Директору московской клиники предъявили обвинение в торговле детьми

Главу клиники пластической хирургии New Me Рубинину обвинили в торговле детьми
Директору московской клиники пластической хирургии New Me Дарине Рубининой предъявили обвинение в торговле детьми. Об этом сообщает РИА Новости из зала Тверского районного суда.

«Рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий Рубининой, обвиняемой по пунктам» а»,» б» части 2 статьи 127.1 УК РФ», - зачитала судья ходатайство следователя», — сказала судья.

Рубининой грозит до десяти лет заключения.

Накануне Telegram-канал Baza писал, что Дарина Рубинина стала четвертой фигуранткой дела о продаже детей. Какова предполагаемая роль Рубининой в преступной схеме, не уточнялось

4 ноября председательница межрегиональной общественной организации «Содружество семей», клинический психолог Ирина Рудницкая полностью признала вину по делу о торговле несовершеннолетними.

В конце октября многодетную мать из подмосковной Рузы обвинили в торговле детьми. Решением суда Москвы Рудницкую отправили в СИЗО. В рамках дела были также арестованы предприниматель из Подмосковья и женщина, чей ребенок, по данным следствия, мог быть продан другой семье.

Уголовное дело возбудили еще в конце августа. На иждивении у Рудницкой, по материалам следствия, находится 12 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Ей и другим фигурантам предъявлено обвинение по статье 127.1 УК РФ (торговля детьми), предусматривающей до 10 лет лишения свободы и запрет на определенные виды деятельности сроком до 15 лет.

Ранее главу сети репродуктивных клиник в Петербурге обвинили в торговле младенцами.

