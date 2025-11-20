На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно об аресте замглавы Тосненского района Ленобласти

78: замглавы Тосненского района Ленобласти Иваненко отправили в СИЗО на 2 месяца
true
true
true
close
Shutterstock

Заместителя главы Тосненского района Ленобласти Виталия Иваненко арестовали на два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал 78.

«Вместе с сообщником, бывшим замом главы администрации, ради своего обогащения незаконно межевал землю, предназначенную для льготников, а затем продавал физлицам», — сказано в посте.

До этого канал сообщал об аресте на такой же срок экс-замглавы Тосненского района Ленинградской области Олега Ануфриева за махинации с землями для льготников.

Накануне сообщалось, что действующего и бывшего замглавы администрации Тосненского района задержали за мошенничество с землей с ущербом от 10 млн руб. Как писало РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета России, к руководителю СУ СКР России по Ленобласти Сергею Сазину обратились многодетные семьи и супруга участника специальной военной операции с вопросом о восстановлении прав на получение земельных участков. По результатам приема возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Челябинске начальника туббольницы ГУФСИН задержали по делу о взятке.

