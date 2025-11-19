На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ленобласти задержали действующего и бывшего замглавы администрации Тосненского района

Действующего и бывшего замглавы администрации Тосненского района Ленинградской области задержали за мошенничество с землей с ущербом от 10 млн руб. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Задержаны бывший и действующий заместители главы администрации Тосненского района по подозрению в мошенничестве с земельными участками в особо крупном размере», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что к руководителю СУСК России по Ленобласти Сергею Сазину обратились многодетные семьи и супруга участника специальной военной операции с вопросом о восстановлении прав на получение земельных участков. По результатам приема возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

18 ноября сообщалось, что бывшего главу технопарка «Сколково» Рената Батырова задержали в рамках дела о коррупции. Батырова подозревают в посредничестве в даче взятки в особо крупном размере. После задержания он был арестован по решению суда.

Ранее в Челябинске начальника туббольницы ГУФСИН задержали по делу о взятке.

