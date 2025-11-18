На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Начальника колонии в Челябинске заподозрили в покровительстве осужденному

СК: в Челябинске начальника туббольницы ГУФСИН задержали по делу о взятке
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Челябинске возбудили уголовное дело против 39-летнего начальника исправительного учреждения регионального ГУФСИН. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, с 1 января 2024 по 1 ноября 2025 года подозреваемый получал от одного из осужденных телевизор, строительный вагончик и материалы стоимостью не менее 150 тыс. рублей. Следователи считают, что за эти вещи он обеспечивал мужчине более комфортные условия, закрывал глаза на нарушения режима и позволял пользоваться запрещенными устройствами, включая мобильные телефоны.

В СК отметили, что дело раскрыли сотрудники УФСБ по Челябинской области и ГУСБ ФСИН, которые сопровождали оперативную часть расследования. Следователи уже провели обыски дома и на работе подозреваемого, готовят обвинение и решают вопрос о мере пресечения. Продолжается поиск возможных дополнительных эпизодов и доказательств.

Портал 74.ru уточнил, что речь идет о начальнике специальной туберкулезной больницы №3 регионального ГУФСИН подполковнике внутренней службы Евгении Архипове, которого задержали сотрудники ФСБ.

Кроме того, 14 ноября оперативники задержали еще несколько руководителей управления: первого замначальника ГУФСИН Сергея Бульчука, начальника собственной безопасности Олега Мохова, главного бухгалтера Марину Уфимцеву, а также представителя коммерческой организации, которого подозревают в передаче им взяток. У всех прошли обыски.

Расследованием занимается 4-е следственное управление СК России в Екатеринбурге. Возбуждены дела по статьям о взятках в особо крупном размере, превышении полномочий и даче взятки. По версии следствия, фигуранты использовали для личной выгоды производственные ресурсы колоний и труд осужденных.

15 ноября Центральный райсуд Челябинска отправил всех троих сотрудников ГУФСИН под стражу.

Ранее в Уфе экс-прокурор получил 12 лет строгого режима за взятку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами