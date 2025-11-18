Начальника колонии в Челябинске заподозрили в покровительстве осужденному

СК: в Челябинске начальника туббольницы ГУФСИН задержали по делу о взятке

В Челябинске возбудили уголовное дело против 39-летнего начальника исправительного учреждения регионального ГУФСИН. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, с 1 января 2024 по 1 ноября 2025 года подозреваемый получал от одного из осужденных телевизор, строительный вагончик и материалы стоимостью не менее 150 тыс. рублей. Следователи считают, что за эти вещи он обеспечивал мужчине более комфортные условия, закрывал глаза на нарушения режима и позволял пользоваться запрещенными устройствами, включая мобильные телефоны.

В СК отметили, что дело раскрыли сотрудники УФСБ по Челябинской области и ГУСБ ФСИН, которые сопровождали оперативную часть расследования. Следователи уже провели обыски дома и на работе подозреваемого, готовят обвинение и решают вопрос о мере пресечения. Продолжается поиск возможных дополнительных эпизодов и доказательств.

Портал 74.ru уточнил, что речь идет о начальнике специальной туберкулезной больницы №3 регионального ГУФСИН подполковнике внутренней службы Евгении Архипове, которого задержали сотрудники ФСБ.

Кроме того, 14 ноября оперативники задержали еще несколько руководителей управления: первого замначальника ГУФСИН Сергея Бульчука, начальника собственной безопасности Олега Мохова, главного бухгалтера Марину Уфимцеву, а также представителя коммерческой организации, которого подозревают в передаче им взяток. У всех прошли обыски.

Расследованием занимается 4-е следственное управление СК России в Екатеринбурге. Возбуждены дела по статьям о взятках в особо крупном размере, превышении полномочий и даче взятки. По версии следствия, фигуранты использовали для личной выгоды производственные ресурсы колоний и труд осужденных.

15 ноября Центральный райсуд Челябинска отправил всех троих сотрудников ГУФСИН под стражу.

