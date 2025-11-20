На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд взыскал компенсации с обвиняемого в подрыве машины российского офицера

Евгений Биятов/РИА Новости

Второй западный окружной военный суд постановил взыскать 4,5 млн рублей в качестве компенсаций с бывшего аналитика банка данных «ТВС Узбекистан» Евгения Серебрякова, обвиняемого по делу о подрыве автомобиля офицера Министерства обороны (МО) РФ на севере Москвы в июле 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно решению суда, в общей сложности около 4,5 млн рублей, взысканных с обвиняемого, будут направлены на компенсацию ущерба потерпевшим по уголовному делу — самому офицеру, его супруге, а также владельцам автомобилей, поврежденным при взрыве.

Самого Серебрякова суд приговорил к 25 годам колонии. В ходе заседания прокурор просил суд назначить мужчине 28 лет колонии.

24 июля прошлого года на севере Москвы взорвался внедорожник, который принадлежал офицеру Генерального штаба Вооруженных сил России Андрею Торгашову.

По данным министерства внутренних дел РФ, исполнитель взрыва установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. Серебряков успел уехать в Турцию. Там мужчина был задержан и экстрадирован в Россию, где его обвинили по двум статьям — в покушении и незаконном обороте оружия.

Ранее Серебряков объяснил, почему пошел на преступление.

