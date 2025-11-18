На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Обвиняемому в подрыве машины полковника в Москве запросили 28 лет колонии

Евгений Биятов/РИА Новости

Прокурор попросил Второй Западный окружной военный суд приговорить бывшего аналитика банка данных «ТВС Узбекистан» Евгения Серебрякова (на фото), обвиняемого в подрыве машины с полковником на севере Москвы в июле 2024 года, к 28 годам колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Прошу суд признать Евгения Серебрякова виновным в инкриминируемых ему преступлениях и назначить наказание в виде 28 лет», — заявил прокурор.

По его словам, первые 7 лет мужчина будет отбывать в тюрьме, а остальное время в колонии строгого режима. Помимо этого, прокурор предложил назначить Серебрякову 1 млн рублей штрафа.

24 июля прошлого года на севере Москвы взорвался внедорожник, который принадлежал офицеру Генерального штаба Вооруженных сил России Андрею Торгашову.

По данным министерства внутренних дел РФ, исполнитель взрыва установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. Серебряков успел уехать в Турцию. Там мужчина был задержан и экстрадирован в Россию, где его обвинили по двум статьям — в покушении и незаконном обороте оружия.

Ранее Серебряков объяснил, почему пошел на преступление.

