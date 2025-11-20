Глава СК возбудил дело в отношении судьи Арбитражного суда Воронежской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«Председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Ивановичем Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации в отношении судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 5 статьи 290 и частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)», — уточнили в СК РФ.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

19 ноября стало известно, что Бастрыкин запросил согласие Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей. В сообщении ВККС отмечалось, что представления главы СК РФ будут рассмотрены Квалифколлегией. О каких именно судьях идет речь и что им вменяется, не уточнялось.

До этого Бастрыкин запросил согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи из Курска Ольги Петровой, которая занимает пост зампредседателя Ленинского районного суда. Ее подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее СК России предъявил обвинения более чем 70 высокопоставленным лицам Украины.