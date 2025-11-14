Экс-главу минсельхоза Новгородской области задержали по делу о взятках

В Новгородской области задержали экс-министра сельского хозяйства — он подозревается в получении взяток на общую сумму более 6,5 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, в период с 2020 по 2025 год бывший чиновник получал деньги от предпринимателей, в интересах которых он должен был совершать незаконные действия. Речь о выдаче субсидий (грантов) на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и поддержке фермеров на сумму более 30 млн рублей.

Кроме того, как отмечается, Витвицкий за денежное вознаграждение оказывал помощь в разрешении вопросов, возникающих в процессе фермерской деятельности, включая взаимодействие с государственными и муниципальными органами, а также надзорными, контрольными и другими учреждениями Новгородской области.

Противоправные действия бывшего должностного лица удалось выявить в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД. Впоследствии при содействии сотрудников СОБР управления Росгвардии экс-министр был задержан. В настоящее время решается вопрос об аресте Витвицкого.

Ранее во Владимирской области арестовали экс-министра здравоохранения.