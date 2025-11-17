На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Запорожской области главу союза промышленников обвинили в посредничестве во взятке

ФСБ задержала главу союза промышленников Запорожья за посредничество во взятке
true
true
true
close
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

ФСБ задержала главу Союза содействия развитию промышленности и торговли Запорожской и Херсонской областей за участие в многомиллионной афере. Об этом сообщили «Ленте.ру» в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Запорожской области.

Как уточнили в ведомстве, мужчину обвиняют по части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»). В настоящее время он находится под стражей.

По данным следствия, обвиняемый выступил в роли посредника при передаче пяти миллионов рублей в качестве взятки представителю предприятия «Управление автомобильными дорогами Запорожской области». Средства предназначались за заключение договора аренды спецтехники с определенной организацией в рамках капитального ремонта и содержания автодорог в регионе.

17 ноября председатель СК России Александр Бастрыкин запросил согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи из Курска Ольги Петровой, которая занимает пост зампредседателя Ленинского районного суда. Ее подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Запрос Бастрыкина рассмотрит Высшая квалификационная коллегия судей России. Других подробностей этого дела не приводится.

Ранее экс-главу минсельхоза Новгородской области задержали по делу о взятках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами