В Запорожской области главу союза промышленников обвинили в посредничестве во взятке

ФСБ задержала главу Союза содействия развитию промышленности и торговли Запорожской и Херсонской областей за участие в многомиллионной афере. Об этом сообщили «Ленте.ру» в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Запорожской области.

Как уточнили в ведомстве, мужчину обвиняют по части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»). В настоящее время он находится под стражей.

По данным следствия, обвиняемый выступил в роли посредника при передаче пяти миллионов рублей в качестве взятки представителю предприятия «Управление автомобильными дорогами Запорожской области». Средства предназначались за заключение договора аренды спецтехники с определенной организацией в рамках капитального ремонта и содержания автодорог в регионе.

17 ноября председатель СК России Александр Бастрыкин запросил согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи из Курска Ольги Петровой, которая занимает пост зампредседателя Ленинского районного суда. Ее подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Запрос Бастрыкина рассмотрит Высшая квалификационная коллегия судей России. Других подробностей этого дела не приводится.

Ранее экс-главу минсельхоза Новгородской области задержали по делу о взятках.