В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил в Москве и области «желтый» уровень до 24 ноября
true
true
true
close
Владимир Песня/РИА Новости

Гидрометцентр России продлил в Москве и Московской области действие «желтого» уровня погодной опасности из-за гололедицы до 24 ноября. Об этом можно судить по обновленной прогностической карте на сайте центра.

Предупреждение о гололедице, которое ранее действовало до ночи 21 ноября, теперь распространено до 00:00 24 ноября. В ведомстве уточнили, что в утренние часы 21 ноября в ряде районов столичного региона также прогнозируется гололед.

«Желтый» уровень означает, что метеоусловия могут представлять потенциальную опасность для пешеходов и автомобилистов.

18 ноября Гидрометцентр объявил в Московском регионе «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до 21 ноября. Как отмечается в прогностической карте, предупреждение о том, что на дорогах местами ожидается гололедица, в Москве будет действовать до 03:00 21 ноября, а в Подмосковье — до 02:00 21 ноября.

Накануне начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что предстоящая зима в России будет холоднее, чем в прошлом году. Однако это не означает, что грядущая зима будет аномальной, уточнил он. По оценке Цыганкова, в большей части регионов ожидается температура выше климатической нормы примерно на полградуса-градус, в некоторых регионах возможен показатель и ниже нормы.

Ранее москвичам спрогнозировали ледяной дождь.

