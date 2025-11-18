На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Синоптик заявил, что грядущая зима в России будет холоднее, чем в прошлом году

Синоптик Цыганков: предстоящая зима будет холоднее, чем прошлая
true
true
true
close
Александр Авилов/Агентство «Москва»

Предстоящая зима в России будет холоднее, чем в прошлом году. Об этом заявил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с газетой «Известия».

«Предстоящая зима с высокой вероятностью будет холоднее, чем аномально теплая зима прошлого года, когда в Москве в январе после праздников снег быстро растаял. Однако это не означает, что грядущая зима будет аномальной», — сказал он.

По оценке Цыганкова, в большей части регионов ожидается температура выше климатической нормы примерно на полградуса-градус, однако в некоторых регионах возможен показатель и ниже нормы.

18 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд выразил несогласие с прогнозами некоторых синоптиков, которые ожидают этой зимой рекордные за 250 лет холода. По его прогнозу, эта зима не будет холодной. В Москве ожидается повышенное количество оттепелей одновременно с периодическим морозом -20°С и ниже, считает он.

Ранее россиянам рассказали, какие напитки помогут легче перенести ненастную погоду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами