Синоптик заявил, что грядущая зима в России будет холоднее, чем в прошлом году

Предстоящая зима в России будет холоднее, чем в прошлом году. Об этом заявил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с газетой «Известия».

«Предстоящая зима с высокой вероятностью будет холоднее, чем аномально теплая зима прошлого года, когда в Москве в январе после праздников снег быстро растаял. Однако это не означает, что грядущая зима будет аномальной», — сказал он.

По оценке Цыганкова, в большей части регионов ожидается температура выше климатической нормы примерно на полградуса-градус, однако в некоторых регионах возможен показатель и ниже нормы.

18 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд выразил несогласие с прогнозами некоторых синоптиков, которые ожидают этой зимой рекордные за 250 лет холода. По его прогнозу, эта зима не будет холодной. В Москве ожидается повышенное количество оттепелей одновременно с периодическим морозом -20°С и ниже, считает он.

Ранее россиянам рассказали, какие напитки помогут легче перенести ненастную погоду.