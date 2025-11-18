На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности

В Московской области синоптики прогнозируют гололедицу до 21 ноября
DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

Гидрометцентр России объявил Московском регионе желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 21 ноября. Об этом сообщает Интерфакс.

Как отмечается в прогностической карте, предупреждение о том, что на дорогах местами ожидается гололедица, в Москве будет действовать до 03:00 21 ноября, а в Подмосковье - до 02:00 21 ноября. Желтый уровень погодной опасности означает, что погода может быть опасна.

18 ноября старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Денис Ковалев в разговоре с «Газетой.Ru» назвал главные правила поведения при гололеде и рассказал, как сохранить контроль над дорогой во время опасных погодных условий. Ковалев перечислил необходимые меры предосторожности во время управления автомобилем, такие как скоростной режим и дистанция, а также порекомендовал россиянам в гололед пользоваться общественным транспортом. Эксперт напомнил водителям о необходимости следить за прогнозом погоды перед дальними поездками.

Ранее синоптик заявил, что грядущая зима в России будет холоднее, чем в прошлом году.

