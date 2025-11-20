АТОР усомнился в росте числа туристов из Китая при отмене визового режима

АТОР: в РФ до отмены визового режима приезжают около 1 млн китайцев в год

Введение безвизового режима с Китаем вряд ли значительно увеличит турпоток в Россию, так как выездной отдых граждан этой страны находится под контролем правительства. В среднем за год РФ посещают порядка миллиона китайцев, сейчас наблюдается тренд на снижение этого показателя, рассказал НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.

В 2024 году в России побывали 1,1 млн граждан Китая, а в этом году число туристов сократилось примерно на 10%. Решение о введении безвиза, как правило, наращивает турпоток в несколько раз – похожая ситуация наблюдалась, когда Россия ввела простые в оформлении электронные визы, что повысило на тот момент число китайских туристов. Но в данном случае этот показатель вряд ли увеличится, считает Курносов.

«С Китаем всё сложнее, потому что в стране очень сильно регулируется выездной туризм. Число путешественников будет больше зависеть от позиции государственных органов», — подчеркнул он.

Что касается основных направлений, то большинство китайцев едут в Москву и Петербург. Также в топе популярных остаются Дальний Восток, Хабаровский край и Владивосток. Многие выбирают конечной точкой путешествия Мурманскую область – она притягивает туристов, желающих увидеть северное сияние, ежегодно с этой целью туда едут порядка 30 тыс. туристов, заключил турэксперт.

На днях официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что безвизовый режим с КНР будет введён очень быстро — по его словам, в настоящее время для этого ведутся все необходимые приготовления. О планах сделать такой шаг в качестве ответной меры на решение властей КНР президент Владимир Путин объявил 18 ноября в ходе встречи с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.

