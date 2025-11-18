На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле рассказали, когда будет введен безвизовый режим с КНР

Песков: ответный безвизовый режим с КНР будет введен быстро
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ответный безвизовый режим с КНР будет введен очень быстро. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время для этого ведутся все необходимые приготовления.

«Президент [России Владимир Путин] говорил об этом (о введении безвизового режима с КНР. — «Газета.Ru»). Сейчас будут завершены все необходимые приготовления, это будет сделано», — поделился Песков.

18 ноября Путин провел в Кремле отдельную встречу с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Российский лидер ранее встретился с представителями всех стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которые прибыли в Москву на Совет глав правительств государств — участниц объединения.

Путин обменялся с Ли Цяном рукопожатием, приняв его в Представительском кабинете Сенатского дворца в Кремле. В ходе встречи он заявил, что РФ отменит визы для туристов из Китая в ближайшее время.

15 сентября власти Китая ввели безвизовый режим в отношении российских граждан с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток.

Ранее сообщалось, что Китай стал отказываться от нефти из России.

