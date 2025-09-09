На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько россиян не поддерживают безвиз с Китаем

Новости Mail: около 10% россиян не поддержали безвиз с Китаем
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Около 10% россиян отрицательно отнеслись к введению Китаем безвизового режима для граждан РФ. Об этом свидетельствуют данные опроса проекта Новости Mail, которые есть у «Газеты.Ru».

Отмечается, что к такому шагу 54% опрошенных относятся положительно, 15% — скорее положительно.

При этом 20% россиян отнеслись нейтрально к введению безвизового режима с Китаем. По 5% опрошенных высказались скорее отрицательно или полностью отрицательно. Еще 2% затруднились ответить.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил о введении властями Китая с 15 сентября безвизового режима для россиян. Согласно его заявлению, пилотный проект, разрешающий въезд в страну без виз обладателям обычных загранпаспортов, будет действовать до 14 сентября следующего года.

В министерстве экономического развития РФ назвали решение Китая о введении безвизового режима неожиданным шагом. По словам директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Никиты Кондратьева, в настоящее время Россия не планирует вводить аналогичные меры и отменять визы для граждан Китая.

Ранее Путин рассказал, на что расходуется бюждет.

Все новости на тему:
Визит Путина в Китай
