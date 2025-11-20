На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Варшава потребовала выдать двух украинцев, подозреваемых в совершении взрыва

МИД Польши потребовал от Минска выдать двух подозреваемых во взрыве украинцев
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша требует от Белоруссии выдать двух подозреваемых в совершении взрыва граждан Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МИД Польши Мачея Вевюра.

«Временному поверенному в делах Белоруссии была вручена нота с требованием выдачи двоих граждан Украины, подозреваемых в совершении диверсии», — отметил Вевюр.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского данные об украинцах, которые подозреваются в диверсиях на железнодорожных путях. Об этом глава польского кабмина сообщил на конференции «Наука для бизнеса».

18 ноября Туск сообщил, что правоохранительные органы страны установили личности подозреваемых в совершении трех диверсий на польской железной дороге. По словам главы правительства, речь идет о двоих «гражданах Украины, сотрудничающих с Россией». Оба после совершения диверсий покинули Польшу, выехав в Белоруссию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Польша обвинила Россию во взрыве на железнодорожных путях, ведущих на Украину.

