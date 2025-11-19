Премьер Польши потребовал от Зеленского данные подозреваемых в диверсиях украинцев

Туск потребовал от Зеленского данные о подрыве железнодорожных путей в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского данные об украинцах, которые подозреваются в диверсиях на железнодорожных путях. Об этом глава польского кабмина сообщил на конференции «Наука для бизнеса», трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

«Польша ожидает немедленной передачи всех возможных данных, которые помогут нам идентифицировать вероятные угрозы от возможного сотрудничества российских спецслужб с некоторыми гражданами Украины», — сказал Туск.

17 ноября полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила об обнаружении повреждения на железнодорожной линии Демблин — Варшава, ведущей на Украину. По данным правоохранителей, повреждение заметил машинист поезда в районе города Жичин утром 16 ноября.

В тот же день произошел еще один случай — повреждения были зафиксированы на железнодорожной линии Варшава — Люблин.

18 ноября Туск сообщил, что правоохранительные органы страны установили личности подозреваемых в совершении трех диверсий на польской железной дороге. По словам главы правительства, речь идет о двоих «гражданах Украины, сотрудничающих с Россией». Оба после совершения диверсий покинули Польшу, выехав в Белоруссию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Польша обвинила Россию во взрыве на железнодорожных путях, ведущих на Украину.