Экс-главу Сколково арестовали по подозрению в коррупции

ТАСС: бывшего главу Сколково Батырова задержали по подозрению в коррупции

Бывшего главу технопарка Сколково Рената Батырова задержали по подозрению в коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

Батырова подозревают в посредничестве в даче взятки в особо крупном размере. После задержания он был арестован по решению суда.

Батырову 49 лет. Он занимал пост генерального директора «Сколково» с 2014 по 2023 год. По данным «Коммерсанта», он также основал венчурный клуб Angelsdeck Global Ventures, бизнес-клуб 100Founders, клуб инвесторов «Синдикат», яхтенное сообщество 100CAPTAINS и является владельцем ООО «Инсайт» и ООО «Управление технологиями».

До этого Генпрокуратура обнародовала данные о масштабах выявления коррупционных преступлений в России.

Если в январе — марте прошлого года было зафиксировано 12 466 таких преступлений, то в том же временном отрезке 2025 года — 15 458. Рост составил 24%.

Всего за 2024 год сотрудники правоохранительных органов выявили 38,5 тыс. коррупционных преступлений, тогда как в 2023-м — 36,4 тыс.

Ранее суд в Москве приговорил экс-резидента Сколково по делу о мошенничестве.