На Урале суд рассмотрит дело полицейского, которому мог дать взятку редактор Ura.ru

В Свердловской области суд 21 ноября проведет заседание по делу бывшего полицейского Андрея Карпова, обвиняемого в получении взятки от своего племянника — редактора уральского портала Ura.ru Дениса Аллаярова. Об этом сообщает Telegram-канал «Дело Аллаярова».

«Как анонсировала судья, ожидается допрос Андрея Карпова — дяди. На суде рассмотрят, действительно ли журналист платил за получение информации от родственника. За «взятки» Карпов выдал переводы племянника на карту своим же матери и жене, то есть бабушке и тете Дениса. Других доказательств вины, кроме слов Карпова, в деле Аллаярова нет», — сказано в посте.

10 ноября Свердловский областной суд оставил в силе арест Аллаярова до апреля. Ему продлили меру пресечения по делу о передаче взятки родному дяде, бывшему начальнику отдела угрозыска Андрею Карпову. Следствие считает, что редактор мог покупать оперативные сводки у родственника. Обвинение, как сообщалось, основывалось на словах дяди, который сам проходит обвиняемым по трем статьям УК.

До этого бывший полицейский Андрей Карпов, обвиняемый в превышении полномочий и получении взятки от Аллаярова, заключил досудебное соглашение.

Ранее в Красноярске экс-полицейский получил тюремный срок за продажу служебных данных.