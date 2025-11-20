На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Урале суд рассмотрит дело полицейского, которому мог дать взятку редактор Ura.ru

Свердловский суд анонсировал допрос полицейского по делу редактора Аллаярова
Shutterstock

В Свердловской области суд 21 ноября проведет заседание по делу бывшего полицейского Андрея Карпова, обвиняемого в получении взятки от своего племянника — редактора уральского портала Ura.ru Дениса Аллаярова. Об этом сообщает Telegram-канал «Дело Аллаярова».

«Как анонсировала судья, ожидается допрос Андрея Карпова — дяди. На суде рассмотрят, действительно ли журналист платил за получение информации от родственника. За «взятки» Карпов выдал переводы племянника на карту своим же матери и жене, то есть бабушке и тете Дениса. Других доказательств вины, кроме слов Карпова, в деле Аллаярова нет», — сказано в посте.

10 ноября Свердловский областной суд оставил в силе арест Аллаярова до апреля. Ему продлили меру пресечения по делу о передаче взятки родному дяде, бывшему начальнику отдела угрозыска Андрею Карпову. Следствие считает, что редактор мог покупать оперативные сводки у родственника. Обвинение, как сообщалось, основывалось на словах дяди, который сам проходит обвиняемым по трем статьям УК.

До этого бывший полицейский Андрей Карпов, обвиняемый в превышении полномочий и получении взятки от Аллаярова, заключил досудебное соглашение.

Ранее в Красноярске экс-полицейский получил тюремный срок за продажу служебных данных.

Обыски в Ura.ru
