В Севастополе офицера Минобороны отправили под арест за взятку

Офицер Минобороны арестован за взятку за приемку некачественного ремонта корабля
В Севастополе заключили под стражу офицера Минобороны России за вымогательство и получение взятки за приемку некачественного ремонта корабля Черноморского флота. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы безопасности (УФСБ) РФ по Республике Крым, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, офицер вымогал и получил взятку от руководителя одного из судоремонтных предприятий Крыма за то, чтобы закрыть глаза на некачественно выполненный ремонт корабля в рамках госконтракта. В результате государству был причинен ущерб более 8 млн рублей.

В отношении военного возбуждено уголовное дело по статьям о получении взятки и превышении должностных полномочий. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком от семи до 12 лет с ограничением права занимать определенные должности. Офицера арестовали на два месяца.

До этого бывшего главу технопарка «Сколково» Рената Батырова задержали в рамках дела о коррупции. Как стало известно, Батырова подозревают в посредничестве в даче взятки в особо крупном размере. Другие подробности уголовного дела не сообщаются. После задержания он был арестован по решению суда.

В июле Пресненский суд Москвы приговорил экс-резидента «Сколково», гендиректора «ВГТ» Юрия Евстигнеева к 5 годам и 10 месяцам колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере и изготовлении оружия.

Ранее Генпрокуратура обнародовала данные о масштабах коррупции в России.

