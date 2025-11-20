Нацист Гунько продолжает жить в Канаде

Бывший эсэсовец, военный преступник Ярослав Гунько (Хунка), выдачи которого требует Россия, живет в городе Норт-Бей в Канаде. Об этом сообщает РИА Новости.

Гунько, служивший в украинской дивизии войск СС «Галичина», и его семья активно участвуют в проукраинских акциях в Норт-Бее. В марте 2025 года украинская католическая церковь Святой Марии, расположенная в соседнем городе Садбери, опубликовала фотографии празднования 100-летия Гунько. На снимках нацистский военный преступник запечатлен вместе с родственниками и прихожанами.

Агентство отмечает, что экс-председатель палаты общин парламента Канады Энтони Рота, который подал в отставку после скандала с приглашением Гунько в парламент, также живет в Норт-Бее.

7 мая посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что канадские власти под надуманными предлогами отказываются выдать Москве пособника нацистов Гунько.

В 2024 году посольство РФ передало Канаде запрос Генпрокуратуры о выдаче Гунько. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о геноциде.

Ранее в Канаде отказались обнародовать имена осевших в стране нацистов.