Посол Степанов: Канада под надуманными предлогами отказывает в выдаче Хунки

Канадские власти под надуманными предлогами отказываются выдать Москве пособника нацистов Ярослава Хунки (Гунько). Об этом РИА Новости рассказал посол РФ в Канаде Олег Степанов.

«Оттава, превосходно знающая о преступлениях Хунки, под надуманными предлогами упорно отказывает в экстрадиции», — поделился дипломат.

Он уточнил, что канадские власти, несмотря на нормы международного права и решение Нюрнбергского трибунала, не привлекают Хунку к ответственности.

По словам Степанова, канадские власти уже вели себя подобным образом по отношению к нацистским преступникам Гельмуту Оберлендеру и Владимиру Катрюку.

До этого Степанов говорил, что Россия продолжает добиваться экстрадиции проживающего в Канаде пособника нацистов Ярослава Хунки.

В 2024 году посольство РФ передало Канаде запрос Генпрокуратуры о выдаче 100-летнего украинского ветерана СС и бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гунько). В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о геноциде.

Ранее в Канаде призвали снести мемориалы эсэсовцам после скандала в парламенте страны.