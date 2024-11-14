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В Канаде отказались обнародовать имена осевших в стране нацистов

Globe and Mail: Канада не станет обнародовать имена осевших в стране нацистов

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Global Look Press

Сразу несколько министерств Канады, включая МИД, выступили против публичного оглашения имен нацистских военных преступников, находящихся в стране, так как это может навредить Украине. Об этом пишет газета Globe and Mail.

«Федеральные министерства... высказались против обнародования имен 900 предполагаемых нацистских военных преступников из опасений, что это может усилить российскую пропаганду и навредить Украине», — говорится в материале издания.

Помимо прочего, сотрудники министерств усомнились в том, что все 900 нацистов вообще совершали военные преступления.

В августе посольство РФ сообщало, что Канада уже два раза отказывала России в экстрадиции ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава (Хунки) Гунько под надуманным предлогом о недостаточности доказательной базы совершенных ветераном СС преступлений.

22 сентября 2023 года Ярослав Гунько прибыл в палату общин Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. Гунько пригласил на тот момент спикер палаты Энтони Рота (ушел в отставку 26 сентября). Мужчину представили как «украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, который боролся за независимость Украины и против русских», и все собравшиеся аплодировали ему стоя. Украинский лидер тоже приветствовал эсэсовца. Позднее премьер Канады Джастин Трюдо извинился за недоразумение и назвал инцидент позором «для всей Канады».

Ранее сообщалось, что к розыску ветерана СС Гунько подключились 15 стран — членов Интерпола.

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