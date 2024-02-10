Россия передала Канаде запрос на выдачу украинского ветерана СС Хунки

Посольство Российской Федерации передало Канаде 19 декабря 2023 года запрос Генеральной прокуратуры РФ о выдаче 98-летнего украинского ветерана СС и бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гунько). Об этом заявил посол России в Оттаве Олег Степанов, сообщает ТАСС.

По его словам, в соответствующей ноте говорится, что Следственный комитет РФ завел в отношении Гунько уголовное дело по статье о действиях, направленных на полное уничтожение этнической группы.

«Говоря простыми словами, это геноцид», — сказал дипломат.

Он обратил внимание, что между двумя странами нет договора об экстрадиции, но есть договор о взаимной правовой помощи от 1997 года.

«Тут дело принципа. По сути, сам Гунько признался, что добровольно вступил в СС и, значит, совершал все эти преступления, в которых замешана дивизия «Галичина». То есть, нацист здесь живет. Правосудие канадское его будет преследовать здесь? Вот в чем вопрос», — сказал Степанов.

Как отметил посол, в ноте говорится, что РФ просит минюст Канады после рассмотрения обращения о выдаче российской стороне Хунки дать ответ о результатах изучения предоставленных документов.

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